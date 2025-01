Nicepool bekommt die Actionfiguren-Behandlung von Hot Toys

HQ

Der Sommer von Deadpool & Wolverine ist endgültig vorbei, denn jetzt, da wir uns dem Jahr 2025 nähern, richten sich alle Augen auf die bevorstehende Ankunft des nächsten großen Marvel Cinematic Universe -Streifens, Captain America: Brave New World, der im Februar debütiert. Aber wenn Sie immer noch Spaß an dem einzigen MCU-Streifen des Jahres 2024 haben, haben wir eine gute Nachricht für Sie: Hot Toys hat einen der kultigsten Charaktere des Films in eine Sammlerfigur im Maßstab 1:6 verwandelt.

Diesmal ist es der entzückende Nicepool, der die Behandlung erhalten hat, wobei diese Figur den Charakter von Ryan Reynolds aufgreift und ihn in all seiner schönen Pracht präsentiert. Hot Toys spricht über das Modell auf Instagram, wo es hinzufügt:

"Die Figur wurde akribisch auf der Grundlage des Aussehens von Ryan Reynolds als Nicepool im Film gefertigt und verfügt über eine neu entwickelte Kopfskulptur mit beeindruckender Ähnlichkeit und separaten rollenden Augäpfeln, eine detaillierte Haarskulptur und einen wunderschön geschnittenen, glänzenden Nicepool-Anzug in der charakteristischen rot-schwarzen Farbgebung. Zu den Waffen und Accessoires gehören seine speziellen metallisch-goldfarbenen Pistolen, die zu seinem Ohrhuggie passen, ein Dolch, ein Paar Katanas mit einer magnetischen Scheide, die am Rücken befestigt werden kann, und seine Dogpool-Schwimmbrille. Es wird auch mit einem speziell entwickelten LED-beleuchteten Figurensockel geliefert, um dem schönen Aussehen von Nicepool das Rampenlicht zu verleihen, das es verdient."

Die Nicepool-Figur wird für 264,37 £ in den Handel kommen, und derzeit ist das genaue Erscheinungsdatum unklar, da sie nur vorbestellt werden kann.