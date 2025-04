Nice Day For Fishing bestätigt die Veröffentlichung der PlayStation 5

Wir werden nicht müde, über die Kühnheit, den Sinn für Humor und den Wunsch, die Form zu brechen, die uns unabhängige Videospielentwickler bieten, zu staunen. Sie sind es, die diese Branche voranbringen und sie in neue und unerwartete Richtungen führen. Nice Day For Fishing mag weder in seiner Präsentation noch in seiner Grafik bahnbrechend sein, aber es hat ein Konzept, das so originell ist wie das, das wir zum Beispiel in Dave the Diver gesehen haben.

Nice Day to Fishing ist ein Angel-RPG-Abenteuerspiel mit Baelin, einem Charakter aus der Epic NPC Man-Serie von FusionPlay. Baelin muss ein Fantasy-Land in Gefahr retten, indem er mit Hilfe von Fischen aufsteigt und mächtige Zaubersprüche lernt, um den Endboss zu besiegen. Es klingt seltsam, sicher, aber das Gameplay hat das gewisse Etwas, das es zu einem Hit macht. Und Nice Day For Fishing hat gerade bestätigt, dass es PS5 als Startplattform hinzufügt, zusätzlich zu Nintendo Switch und PC über Steam. Der Titel wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen.

Was denkst du?