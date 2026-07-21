Nicaraguas Präsident Ortega erklärt: "Es wird keine weiteren Wahlen im Land geben"

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Daniel Ortega ist seit mehr als 20 Jahren Präsident von Nicaragua, zusätzlich zu einer früheren Amtszeit in den 1980er Jahren, nachdem er nach der sandinistischen Revolution gegen Somoza an die Macht gekommen war. Bei den letzten Wahlen 2021 war die internationale Gemeinschaft jedoch bereits in Alarmbereitschaft nach dem Befehl, Regierungsgegner und Rivalen zu verhaften, und beschuldigte sie, soziale Unruhen anzustiften.

2025 führte Ortega eine Reihe von Verfassungsreformen durch, um seine Frau Rosario Murillo zur 'Co-Präsidentin' zu ernannen und die Amtszeit des Präsidenten auf sechs Jahre zu verlängern. Er und seine Frau kontrollieren praktisch jeden Aspekt der Regierung, einschließlich der Streitkräfte und der Justiz. Und nun hat er der zerschlagenen Demokratie Nicaraguas den letzten Schlag versetzt.

Ortega, 80 Jahre alt, erklärte gestern, dass "es keine weiteren Wahlen" im Land geben wird. "Vorbei sind die Zeiten, in denen von den Yankees (den Vereinigten Staaten) und den Somocisten unterstützte Parteien wieder an die Macht kamen; nie wieder", erklärte er in einer Fernsehrede, die von Reuters berichtet wurde.

Die Trump-Regierung hat die Ortega-Regierung als Diktatur bezeichnet und Sanktionen gegen mehr als 2.350 nicaraguanische Beamte und ihre Familien verhängt. Da Oppositionsführer ebenfalls im Exil in den Vereinigten Staaten sind, scheint es, als würde diese zweiköpfige Militärdiktatur Nicaragua weiterhin regieren, solange die USA sich entschieden gegen die Herrschaft von Ortega und Murillo stellen.