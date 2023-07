Niantic über die Zukunft von Pokémon Go: "Noch sieben Jahre? Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt."

HQ

Wenn Sie irgendjemanden auf der Welt nach mobilen Spielen fragen, bin ich mir sicher, dass viele der Antworten darin bestehen werden, Pokémon Go zu erwähnen. Das soziale Phänomen von Niantic ist seit 2016 Jahr für Jahr weiter gewachsen und expandiert, und trotz aller Änderungen, die gekommen sind, scheinen die Entwickler zu glauben, dass sie erst am Anfang eines langen Weges im Pokémon-Abenteuer stehen.

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit Director Alex Moffit und Producer Chad Jones über die Entwicklung des Spiels in den sieben Jahren seit seiner Veröffentlichung zu sprechen und auch über einige der neuen Features, die bald erscheinen werden, um die Formel frisch zu halten, wie z. B. die Routes.

"Nun, das Feature, an dem ich im letzten Jahr gearbeitet habe, heißt Routes, das ist eine neue Funktion für nutzergenerierte Inhalte, die zu Pokémon Go kommt, wo Trainer in der Lage sein werden, ihre Lieblingsspaziergänge als Pfade innerhalb des Spiels aufzuzeichnen, die dann von Trainern auf der ganzen Welt entdeckt werden können, die, wenn sie sie gehen, Sie werden nicht nur Gameplay-Mechaniken wie Buffs und Boosts erhalten und Pokémon-EP finden und so weiter, sondern auch in der Lage sein, in die Fußstapfen ihrer Trainerkollegen zu treten und Dinge über die Welt zu sehen, von denen sie vielleicht nicht wussten, dass sie existieren."

Diese Funktion scheint gut geeignet zu sein, um Pokémon Go in weniger besiedelte Gebiete zu bringen, in denen es schwieriger ist, mit anderen Pokémon-Typen oder Trainern zu interagieren.

"Als hätte man einen Reiseleiter von jemandem, der in der Gegend lebt, der ihnen die Magie versteckter Treppen oder geheimer Gärten oder Wege durch den Wald zeigt, die sie nicht kannten.

Da es sich um einen freien, aufgezeichneten Pfad handelt, erwarten wir, dass es etwas sein wird, das auf die Stärken ländlicher Gemeinden angewendet wird, indem Dinge wie schöne Pfade oder Rails-to-Trails oder Flusswanderungen oder Wanderungen im Spiel zugänglich gemacht werden und etwas, das die Spieler nutzen können, um ihre Ziele zu erreichen und Pokémon zu fangen."

Es ist leicht, in die Falle zu tappen und zu denken, dass das Spiel mit den Jahren und Veränderungen vielleicht nicht mehr so viel Herausforderung oder Spaß für ältere Spieler bietet, aber sowohl Moffit als auch Jones lächeln selbstbewusst, wenn sie gefragt werden, wo sie Pokémon Go in weiteren sieben Jahren sehen.

"Ich meine, ich denke, wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt. Ich denke, dieses Spiel hat viele Beine.

Ich denke, ehrlich gesagt, muss das, was man mit einem realen Spiel machen kann, noch nicht wirklich realisiert werden, und wir haben eine Menge wirklich aufregender Dinge vor uns."