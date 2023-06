Niantic schließt sein Studio in LA und sagt Marvel: World of Heroes ab

HQ

Niantic hat angekündigt, sein Studio in Los Angeles zu schließen und eines seiner Spiele einzustellen und ein anderes abzusagen. Wie aus einer E-Mail von CEO John Hawke hervorgeht, will sich der Entwickler, der für seine Augmented-Reality-Titel bekannt ist, für die Zukunft aufstellen und konzentriert sich daher auf mobile Spiele und konzentriert sich mehr auf First-Party-Titel.

Im Rahmen dieser Entscheidung werden alle 230 Mitarbeiter, aus denen Niantic LA bestand, entlassen und die Titel, die der Entwickler von diesem Studio aus geleitet hat, werden verpackt. Das bedeutet, dass NBA All-World eingestellt wird und Marvel: World of Heroes mitten in seiner Entwicklung abgebrochen wird.

Auf die Frage, warum diese Entscheidung zustande kommt, merkt Hawke an: "Wir haben zugelassen, dass unsere Ausgaben schneller gestiegen sind als die Einnahmen. Im Zuge des Umsatzanstiegs, den wir während Covid erlebt haben, haben wir unsere Mitarbeiterzahl und die damit verbundenen Ausgaben erhöht, um das Wachstum aggressiver voranzutreiben und bestehende Spieleteams, unsere Arbeit an AR-Plattformen, neue Spielprojekte und Rollen, die unsere Produkte und unsere Mitarbeiter unterstützen, zu erweitern. Nach Covid sind unsere Einnahmen wieder auf das Niveau vor Covid zurückgekehrt, und neue Projekte in den Bereichen Spiele und Plattformen haben keine Einnahmen erzielt, die diesen Investitionen entsprechen."

Niantic passt sich an die Zukunft an, indem es sicherstellt, dass Pokémon Go immer noch gesund ist und als "ewiges Spiel" wächst. Der Entwickler wird auch in Zukunft in diesen Titel investieren. Ansonsten hat sie festgestellt, dass sie zuversichtlich ist, was die Aussichten für Pikmin Bloom, Peridot und Monster Hunter World angeht. Es wird auch weiterhin in die AR-Plattform investiert, und wir können davon ausgehen, dass Niantic die MR-Szene (die in Systemen wie Meta Quest Pro und Apple Vision Pro verwendet wird) in Zukunft weiter erforschen wird.

Hawke unterzeichnete mit den Worten: "Wir setzen uns weiterhin dafür ein, Produkte und Technologien mit einem Ziel zu entwickeln, die die Welt besser dastehen lassen als zuvor, die sowohl unseren Bedürfnissen als Unternehmen als auch den Bedürfnissen unserer Community von Entwicklern und Niantic-Entdeckern auf eine gesunde und positive Weise dienen."