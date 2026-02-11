Niantic musste den PokéstopPokémon Go von Epstein Island entfernen, da sich die Besucher stark zunahmen.

HQ

Kürzlich wurde entdeckt, dass Jeffrey Epstein ein Spieler war, der es genoss, ausgerechnet auf Xbox Live Leute zu verunglimpfen, begannen die Fans sich zu fragen, wie weit das Interesse der berüchtigten Person am Gaming reichte. Es dauerte nicht lange, bis Pokémon Go Fans sich fragten, ob er am Augmented-Reality-Titel teilgenommen hatte, und Fans fragten sich, ob es auf der berüchtigten Little Saint James Island, auch bekannt als Epstein Island, etwas gab.

Bald wurde entdeckt, dass es tatsächlich ein Pokéstop für das Spiel auf der Insel gab, und am vergangenen Wochenende strömten unzählige Spieler dorthin, indem sie ihre GPS-Daten so veränderten, dass sie angeblich auf der Insel sein konnten.

Dies hat dazu geführt, dass der Entwickler Niantic eingegriffen und den Pokéstop von der Insel aus deaktiviert hat, um den Grund zu verringern, warum die Spieler zum tropischen Ziel "reisen". Niantic hat sich zu dieser Situation nicht direkt geäußert, aber sie haben gegenüber Gaming Bible bestätigt, dass der Stopp aus dem Spiel entfernt wurde.

Aber natürlich stellt sich nun die Frage, warum der Stopp überhaupt gewährt wurde? Da so viele ländliche Orte ohne Pokéstops und andere wichtige Pokémon Go Orte sind – was hat Epstein Island so besonders gemacht?