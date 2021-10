Niantic hofft, dass Pokémon Go auch noch in zehn bis 15 Jahren existiert

HQ

Pokémon Go ist jetzt fünf Jahre alt und mittlerweile können die Nutzer den Großteil der verfügbaren Kreaturen fangen. Die App ist noch immer sehr beliebt, aber es ist fraglich, wie lange die Nutzer noch damit beschäftigt sind. Philip Marz, Produktmarketing-Manager bei Niantic, sprach kürzlich mit Eurogamer über die Langlebigkeit der mobilen App und gab bei dieser Gelegenheit an, dass das Team hoffe, noch weitere zehn bis 15 Jahre an Pokémon Go arbeiten zu können. Neben der Vervollständigung des Pokédex werden intern angeblich bereits "andere Initiativen" durchgeplant, die die Zukunft der Anwendung sicherstellen sollen.

"Aus inhaltlicher Sicht gibt es [...] ein paar andere Initiativen, über die wir nachdenken, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. [...] Wir investieren in diese Mission und den Ehrgeiz, Pokémon Go nicht nur für die nächsten fünf Jahre zu [unterhalten], sondern daraus ein Spiel für die Ewigkeit zu machen, das vielleicht noch zehn bis 15 Jahre [Spaß macht]. Wer weiß; ich denke, die Bilanz der letzten fünf Jahre hat uns in eine großartige Position gebracht, um diese Dynamik fortzusetzen."

Wollt ihr in zehn Jahren immer noch durch die Gegend rennen und Pokémon in Bonbons verwandeln?