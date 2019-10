Ni no Kuni zieht aus, mobile Plattformen zu erobern

Die JRPG-Serie Ni no Kuni überzeugt Fans vor allem mit ihrer magischen Welt und den liebevollen Details. Für den Entwickler Netmarble Games ist nun der geeignete Zeitpunkt gekommen, um die Marke auf mobile Plattformen zu bringen. Wie Gematsu berichtet, wird ein "Ni no Kuni"-Smartphone-Spiel Mitte November auf einer Messe in Südkorea vorgestellt werden. Der mobile Titel soll sich die Anime-Grafik, für die die Serie bekannt ist, beibehalten und wir haben bereits von einem sozialen System namens Kingdoms erfahren. Dort dürfen die Spieler ihre eigene Gilde aufbauen, was sowohl gemeinschaftliche Aspekte enthält, aber auch kompetitiv zu funktionieren scheint. Sammler dürfen währenddessen Imazen-genannte Geister finden und ausbilden lassen. Vielmehr ist aktuell noch nicht bekannt, wir müssen uns also noch ein paar Wochen bis zur offiziellen Enthüllung gedulden.