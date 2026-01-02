NHL Winter Classic in Miami ist trotz ökologischer Bedenken ausverkauft

HQ

Die NHL steht kurz davor, das Winter Classic zu feiern, eine seit 2008 bestehende Tradition, bei der ein Eishockeyspiel an verschiedenen Austragungsorten an Neujahr ausgetragen wird, Freiluftstadien, die für andere Sportarten genutzt werden und in temporäre Eishockeybahnen umgewandelt werden. 2026 wird jedoch anders, da es in Miami stattfindet, wo die Temperaturen nachts zwischen 12 °C und Höchsttemperaturen von bis zu 25 °C oder mehr im Januar liegen.

Das Spiel zwischen den amtierenden Stanley-Cup-Champions Florida Panthers und den New York Rangers hat bei den Fans in Miami für Aufregung gesorgt, und laut dem Reporter des Sports Business Journal, Alex M. Silverman, sind die Tickets 48 Stunden vor dem Spiel ausverkauft, wobei die Wiederverkaufspreise für das Spiel am Freitag, den 2. Januar um 20:00 Uhr Ortszeit (2:00 Uhr am Samstag, 2:00 Uhr morgens) (2:00 Uhr am Samstag, 3. Januar in CET).

Trotz der offensichtlichen Aufregung für das Spiel, das im Loan Depot Park, einem Baseballstadion, stattfinden wird, haben viele Menschen Bedenken über die unnötige Energieverschwendung geäußert, eine Eishockeybahn bei so warmem Wetter draußen zu haben.

Um dies möglich zu machen, wurde das Stadiondach während des Baus der Eisbahn drei Wochen lang geschlossen und wird erst vor Spielbeginn heute Abend geöffnet. Maël Besson, ein Experte für ökologische Übergang im Sport, sagte L'Equipe, dass es ähnlich sei wie "Klimaanlage in katarischen Stadien, Skifahren in Saudi-Arabien oder Golf in der Wüste" (über Marca).

Nach dem Spiel am 2. Januar wird am 1. Februar ein weiteres NHL-Spiel im Freien in Tampa zwischen den Tampa Bay Lightning und den Boston Bruins im Raymond James Stadium stattfinden, das normalerweise die Heimat der Tampa Bay Buccaneers in der NFL ist.

Findest du, es lohnt sich für eine Klimaanlage, ein Eishockey bei solchen Temperaturen zu bauen und zu warten?