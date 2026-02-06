HQ

Eishockey wird eine der meistverfolgt Sportarten bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina 2026 sein, die heute Abend offiziell mit der Eröffnungsfeier beginnen, wobei der Herren-Eishockeywettbewerb am 11. Februar bis zum letzten Tag am 22. Februar beginnt. Und dieses Jahr wird die Veranstaltung etwas Besonderes sein, denn zum ersten Mal seit Sotschi 2014 hat die NHL ihre reguläre Saison unterbrochen, um ihren internationalen Stars die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu ermöglichen.

Kanada gewann 2010 und 2014 die Goldmedaillen im Herren-Eishockey, während Russland und Finnland die Ausgaben 2018 und 2022 in Pyeongchang und Peking gewannen. Nun ist Kanada erneut Favorit bei NHL-Stars, die mehrere Stanley Cups gewonnen haben, sowie NHL-MVPs wie Sidney Crosby (38) von den Pittsburgh Penguins und Drew Doughty (37) von den Los Angeles Kings, der nach seiner Teilnahme an den Equippen 2010 und 2014 eine dritte Goldmedaille gewinnen könnte.

Jüngere Stars wie Connor McDavid (29) von den Edmonton Oilers geben sein olympisches Debüt, ebenso Nathan Mackinnon (30) und Cale Makar (27), beide von Colorado Avalanche.

Kanada ist eindeutig das Land, das am meisten von der Präsenz von NHL-Stars profitiert, aber fast alle Nationen werden durch Spieler aus der besten Eishockeyliga der Welt verstärkt. Die USA profitieren außerdem von dem besten NHL-Torwart Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) sowie den Brüdern Matthew Tkachuk von den Florida Panthers und Brady Tkachuk von den Ottawa Senators.

Nur Gastgeberland Italien hat von den 12 Mannschaften, die am Herren-Eishockey teilnehmen, keine NHL-Spieler bei den Spielen. Dazu gehören Erik Karlsson von den Pittsburgh Penguins für Schweden, Miro Heiskanen von den Dallas Stars für Finnland oder Juraj Slafkovský von Montreal Canadiens für Slowenien.

Das Herren-Eishockey, das in der Milano Santagiulia Eishockeyarena und der Milano Rho Eishockeyarena ausgetragen wird, beginnt am 11. Februar mit Slowakei gegen Finnland und Schweden gegen Italien. Canasda wird sein Debüt gegen Tschechien geben.

Weiterführende Literatur: Kanadas Zukunft des Eishockeys, Gavin McKenna, wird wegen schwerer Körperverletzung schwerer Körperverletzung beschuldigt.