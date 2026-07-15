NHL 27 hat den jüngsten Coverstar aller Zeiten

Die große Enthüllung von NHL 27 steht kurz bevor, und der erste Trailer soll morgen erscheinen. In der Zwischenzeit wurde der diesjährige Coverstar bekannt gegeben – und man kann sagen, dass das eine große Überraschung ist.

Die Wahl fiel auf den Center der San Jose Sharks, Macklin Celebrini, der mit nur 20 Jahren der jüngste Coverstar aller Zeiten wird. Er ist der zweite Sharks-Spieler, der diese Auszeichnung erhielt, nach Owen Nolan aus der NHL 2001. Am NHL.com können wir lesen, dass er "Team Kanada bei den Olympischen Winterspielen 2026 vertreten und kürzlich vom Internationalen Eishockeyverband zum männlichen Spieler des Jahres der Saison 2025/26 gewählt wurde", und wir können auch die Cover sowohl der Standard- als auch der Deluxe-Ausgabe ansehen.

Wir möchten herzlich herzlichen Glückwunsch aussprechen, und natürlich sind wir morgen mit dem ersten Trailer für NHL 27 und hoffentlich mit einigen konkreten Informationen darüber, was es zu bieten hat – und wann.