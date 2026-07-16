NHL 27, das im September auf PS5 und Xbox Series X /S erscheint, bringt Überarbeitungen in allen 32 Arenen mit sich

Wenn du ein Eishockeyfan bist, behältst du wahrscheinlich EAs NHL-Videospielreihe genau im Auge. In diesem Zusammenhang wissen Sie wahrscheinlich, dass der Titelstar von NHL 27 kürzlich als San Jose Sharks-Stürmer Macklin Celebrini für die Standard- und Deluxe-Editionen des Spiels enthüllt wurde. Jetzt können wir eine Menge zusätzliche Details hinzufügen, da EA den Vorhang für den kommenden Titel geöffnet hat.

Zum einen wurde uns mitgeteilt, dass NHL 27 am 11. September ausschließlich auf PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Es wird auch eine "Early Access"- Phase von sieben Tagen geben für diejenigen, die sich die Deluxe-Version des Spiels sichern, was bedeutet, dass das Veröffentlichungsdatum in vielerlei Hinsicht der 4. September ist...

Wie NHL 27 die Formel der Serie verbessert, setzt EA darauf, die visuelle Präsentation deutlich zu heben, alle 32 Arenen des Titels zu überarbeiten und den Immersionsfaktor zu steigern. Dazu gehören laut der Pressemitteilung "authentische Atmosphären" sowie eine "Präsentation, die die Identität jedes Teams widerspiegelt, ein neues Kommentatorenteam, ein neues dynamisches Publikumssystem und ein modernisiertes Übertragungspaket".

Spieler können sich auf reale Tor-Songs, eine authentischere Vorspielpräsentation, ein Kommentarpaket mit John Buccigross und Darren Pang sowie einen brandneuen Spielmodus namens Connected Franchise freuen. Dies gilt als eine "sozial verbundene und wettbewerbsorientierte Erfahrung", die es Spielern ermöglicht, eine gemeinsame Online-Liga mit bis zu 32 von Menschen gesteuerten Teams zu erstellen, anzupassen und zu verwalten, bei der das Ziel ist, als Sieger hervorzugehen und den Stanley Cup zu gewinnen.

EA hat außerdem festgelegt, was jede Ausgabe von NHL 27 bieten wird, wobei diejenigen, die die Standard Edition vorbestellen, das Basisspiel plus das HUT NHL Player Pack, 500 NHL-Punkte und einen WOC 2XP Boost erhalten. Die Deluxe Edition bietet eine ähnliche Funktion, wobei der vollständige Inhalt für Deluxe-Edition-Vorbesteller unten zu sehen ist.



7 Tage Early Access



Macklin Celebrini WOC Begrenzte Ausrüstung



HUT New Wave Celebrini Pack



4600 NHL-Punkte



HUT Icon Choice Pack



HUT Heroes Choice Pack



HUT NHL Player Pack



HUT Fan Choice Pack



2x WOC Doppel-XP-Token



Wirst du dir eine Kopie von NHL 27 besorgen, wenn es im September erscheint?