Schwedens größter Winter-Mannschaftssport hat mit der CHL langsam begonnen, aber wir warten immer noch auf den Start der NHL und der SHL. Was gibt es also Schöneres, als den Durst mit der digitalen Version zu stillen? Die diesjährige Version ist auch die beste seit vielen Jahren, kommt aber mit Problemen, die ich völlig unverständlich finde, dass sie es über die Testphase hinaus geschafft haben.

Bereit für ein bisschen Eishockey.

Es scheint, dass EA Sports in diesem Jahr versucht hat, den Spielern das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, verglichen mit anderen. Ich habe es bereits in meiner Rezension von Madden NFL 26 erwähnt, dass Quarterbacks wie Patrick Mahomes und Lamar Jackson sich völlig anders anfühlen, wenn man sie spielt. In NHL 26 haben sich die Entwickler dafür entschieden, auf ihrem ICE-Q-System aufzubauen, das jetzt einfach ICE-Q 2.0 genannt wird. Dabei handelt es sich um ein KI-System, das Daten aus NHL Edge abruft. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, kann es als ein Programm beschrieben werden, das verschiedene Daten von Spielern sammelt, wie z. B. die Beschleunigung des Schlittschuhlaufens und die Höchstgeschwindigkeit, die Platzierung und Geschwindigkeit der Schläge, die Reaktionszeiten und so weiter. Die Daten wurden von 14 Infrarotkameras, Pucksensoren und Tags in den Trikots der Spieler gesammelt. Drei Beispiele, die von den Entwicklern genannt werden, sind, dass Connor McDavids erste Skate-Cuts rasend schnell sind, dass Cale Makar kontrolliert spielt, um Forecheckern auszuweichen, und dass Leon Draisaitl oft aus engen Winkeln schießt und schwierige Würfe macht, anstatt nach Pässen zu suchen oder herumzudribbeln. Und natürlich gibt es den Unterschied zwischen der Kontrolle eines schnellen Centers wie Sergei Fedorov und eines langsameren Centers und Spielmachers wie Joe Thornton.

Die Wahrheit ist, dass ich schon lange nicht mehr so viel Spaß auf dem Eis in einem Eishockeyspiel hatte. Sicher, nichts kann das Gefühl der NHL-Spiele Mitte der 90er Jahre bedrohen, aber es ist irgendwie eine ganz andere Art von Spiel. Es fühlt sich schnell an, es fühlt sich reaktionsschnell an, und einige der Tore und Paraden haben von mir ein klares "Oh" bekommen. Doch schon bald zeigen sich die Risse in der hübschen Fassade. Die Stöcke der Spieler scheinen aus Glas zu sein, weil sie absurd brechen. In einem Spiel brachen die Sticks vier Würfe in Folge. Apropos Glas, sie scheinen auch gewöhnliches Fensterglas hinter den Toren installiert zu haben, da (was sein sollte) Plexiglas viel zu oft zerbricht. Das sind natürlich Kleinigkeiten, die mit einem Patch behoben werden können, aber sie sind gerade da und sollten daher besprochen werden. Dinge, für die ich weniger Akzeptanz habe, sind Dinge wie schlechte Animationen. Ich habe einen Gegner angegriffen, der es geschafft hat, auf meine Ersatzbank zu kommen, aber er ging meistens durch die Seite, anstatt zu fliegen, und die Spieler scheinen hier und da ineinander zu stecken.

Verschiedene Spieler haben unterschiedliche Spielstile, so wie Draisaitl gerne aus engen Winkeln schießt.

Was mich aber am meisten genervt hat, ist, dass die Torhüter so furchtbar dumm sein können. EA hat sich selbst auf die Schulter geklopft, weil sie die Funktionsweise von Torhütern umgebaut haben, einschließlich eines Systems für mehrere Paraden hintereinander, bei dem Torhüter eine Animation unterbrechen können, um sofort auf etwas Neues zu reagieren. Es sollte neue Paraden geben, während die Torhüter aufstehen oder dass sie sich nach einem Rettungsversuch sofort auf lose Pucks stürzen können. Auch bei Versuchen durch die Küchentür, also hinter dem Tor, Schüssen aus spitzem Winkel und dergleichen sollten sie eine bessere Kontrolle haben. Fantastisch, wenn es so gut funktioniert hätte, wie man sagt. Um das Tor herum und dann vorne zu gehen, ist immer noch eine der einfachsten Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Ich habe auch Torhüter gesehen, die den Puck buchstäblich ins eigene Tor geworfen haben, einen Torhüter, der einen Abschlag direkt aus der eigenen Mitte zugelassen hat, und ein paar andere, die zu träumen scheinen und nicht einmal reagieren, wenn ein Puck hereinkommt. Sicher, die neuen Animationen sind bemerkenswert, aber sie funktionieren nicht annähernd so gut, wie es sich die Entwickler vielleicht gewünscht hätten. Einige mögen denken, dass das eine gute Sache ist, dass sie sonst viel zu übermächtig gewesen wären. Aber die NHL-Serie hat dafür schon seit einigen Jahren ein sehr gutes System. Es ist ein Messgerät, das umso geringer wird, je mehr Schüsse sie in kurzer Zeit gegen sie bekommen. Halten Sie den Druck aufrecht und ein leichterer Puck hat eine bessere Chance, ins Tor zu gehen. Lässt man den Torwart sich erholen, beginnt die Anzeige langsam wieder zu steigen. Der anhaltende Druck wirkt sich auch auf die verteidigende Mannschaft aus, die schneller ermüdet und es schwerer hat, aus der Zone zu kommen. Diese beiden Systeme gehören zu den besten, die die Liga hat, aber keines ist neu für dieses Jahr.

Wenn wir einen Blick auf die Spielmodi werfen, habe ich sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Das Beste ist vielleicht, dass Be a Pro, der Karrieremodus des Spiels, endlich (ENDLICH!) aktualisiert wurde. Nach Jahren des im Grunde gleichen Setups bekommen wir endlich etwas Neues. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dein Abenteuer beginnen möchtest. Beide beginnen jedoch damit, dass du in den Kader für die Junioren-Weltmeisterschaft berufen wirst, wo wir direkt ins Halbfinale geschickt werden. Nachdem wir das finnische Team mit der Saunabürste versohlt hatten, verloren wir leider im Finale gegen ein starkes amerikanisches Team. Danach geht es entweder in die Playoffs der Champions Hockey League oder in den kanadischen CHL Memorial Cup. Wenn du das überspringen möchtest, kannst du auch direkt in die NHL einsteigen. Nach deinen vier gespielten Spielen erhältst du eine Draft-Rangliste, je nachdem, wie gut du abgeschnitten hast. Aber das lässt sich in einem der neuen Features ändern: Pressekonferenzen. Diese haben Fragen mit sprachaufgezeichneten Dialogen und Ihre Antworten können Sie bei den Fans, Trainern und Fans mehr oder weniger beliebt machen. Leider sah ich keine Logik darin, die Fragen vor dem Draft zu beantworten und verlor dabei Draft-Rankings. Der 19-jährige Macklin Celebrini hat auch Dialoge für einige Telefonnachrichten aufgenommen, was vielleicht die lausigste Synchronsprecherleistung aller Zeiten ist. Auf Augenhöhe mit den Bemühungen in NBA 2K15 (googeln Sie es, Sie werden sehen und hören). Eine Reihe von Zwischensequenzen tragen ebenfalls dazu bei, wie z. B. das erste Mal, wenn du die Umkleidekabine betrittst, oder die Spieleingänge durch den Spielertunnel. Außerdem kann man zum ersten Mal seit Jahren in die AHL-Farmliga absteigen, wenn man zu schlecht spielt.

Wenn wir einen Blick auf Ultimate Team werfen, das ich lange Zeit als die schlechteste Version davon in den großen Sportspielen angesehen habe, haben wir auch selbst einige Neuigkeiten bekommen. HUT-Saisons wurden eingeführt und haben etwas gebracht, das sehr gefragt ist. Dies ist eine Offline-Saison, die als Cup-Jagd bezeichnet wird. Nimm dein verdientes oder gekauftes Team und tritt in einer Saison mit 18 Spielen gegen fiktive computergesteuerte Teams an, um es in die Playoffs zu schaffen. Die Rangliste bietet eine Divisionsleiter, sodass du immer gegen Spieler auf deinem eigenen Level antreten kannst. Was mir an NHL Ultimate Team gefällt, ist die Bandbreite der verfügbaren Spieler. Es gibt natürlich große Stars wie Teemu Selläne und Mats Sundin, aber auch andere alte Favoriten wie Uffe Samuelsson, Tony Granato und Olaf Kölzig. Im Großen und Ganzen ist HUT das, was Sie erkannt haben, plus etwas Neues.

World of CHEL, der sehr gute Online-Hub des Spiels, ist im Grunde mit dem gleichen Setup wie im letzten Jahr zurück. Fast den gesamten Testzeitraum lang war der im letzten Jahr eingeführte Arcade-Modus mit verrückten Powerups und mehr spielbar. Aber zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Rezension wurde es entfernt, daher kann ich nicht sagen, ob es bei der Veröffentlichung da sein wird oder nicht. Leider konnte ich nichts in CHEL testen, da nicht genügend Spieler online waren, aber es ist das gleiche Setup wie letztes Jahr. Spiele Drop-in oder mit Freunden im 3-gegen-3 oder 6-gegen-6. Es ist auch möglich, 1-gegen-1 zu spielen.

Wenn du stattdessen ein Franchise-Spieler bist, habe ich schlechte Nachrichten. Daran hat sich nichts geändert. Als ich gespielt habe, habe ich keine Unterschiede zum letzten Jahr bemerkt und ich kann auch keine Informationen von EA finden, dass es Neuigkeiten geben sollte. Wenn du nur diesen Spielmodus spielen möchtest, in dem du der SL eines Teams bist, kannst du genauso gut NHL 25 weiterspielen. Traurig, wenn man bedenkt, dass anscheinend Zeit damit verbracht wurde, andere Spielmodi zu polieren.

NHL 26 ist ein Schritt in die richtige Richtung, absolut, aber ich kann nicht über all die kleinen Probleme hinwegkommen, die während der Spiele auftauchen. Es ist auch traurig zu sehen, dass der Franchise-Modus genau null Entwicklung hat. Dass sich der Karrieremodus geändert hat, muss jedoch als Geschenk des Himmels angesehen werden.