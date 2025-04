NHL 25 wird diese Woche zu EA Access und Game Pass Ultimate hinzugefügt

HQ

Letzte Woche wurde über eine ganze Reihe neuer Spiele berichtet, die in der ersten Aprilhälfte in den Game Pass kommen. Aber Microsoft hat ein Händchen dafür, uns mit diesen Listen zu überraschen, und dank EA ist ein weiteres Spiel auf dem Weg, von dem wir glauben, dass es vielen Eishockey-Enthusiasten gefallen wird.

In Threads können wir lesen, dass NHL 25, das erst im Oktober veröffentlicht wurde, am 10. April zum EA Play-Dienst hinzugefügt wird. EA Play ist für PC, Playstation und Xbox verfügbar und für letztere am beliebtesten, da es im Game Pass Ultimate enthalten ist.

Nutzen Sie also die Gelegenheit, im Vorfeld der Stanley-Cup-Playoffs ein wenig Eishockey zu spielen, und lesen Sie mehr über NHL 25 in unserem Testbericht.