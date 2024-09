NHL 25 präsentiert mit einem Video Deep Dive

HQ

Vor zwei Wochen erhielten wir die ersten Details zu NHL 25, das am 4. Oktober für PlayStation und Xbox erscheint. Jetzt denkt EA, dass es an der Zeit ist, mehr über das Spiel zu erfahren und was es tatsächlich zu bieten hat, und hat daher ein Video mit Gameplay bereitgestellt.

Die Pressemitteilung ist voll von Schlagworten wie Next-Gen Vision Control, ICE-Q, Reactive Actions und Skill Based One-Timern, und was das alles tatsächlich für das Spiel bedeutet, erfährst du im Trailer. Probieren Sie es aus und sagen Sie uns, was Sie denken.