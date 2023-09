NHL 24 bekommt einen offiziellen Präsentationstrailer

Es sind tatsächlich weniger als drei Wochen bis zu einem der größten Ereignisse des Jahres für Eishockey-Fans, da EA NHL 24 auf den Markt bringt, die neueste Installation in ihrer langjährigen Serie - die 1991 für Sega Mega Drive begann.

JETZT ist EA der Meinung, dass es an der Zeit ist, das Spiel in einem riesigen Video von fast 8 Minuten mit digitalem Eishockey richtig zu präsentieren. Hier wird gezeigt und darüber gesprochen, wie die Arena auf das Geschehen auf dem Eis reagiert, grafische Verbesserungen, neue Funktionen, Kommentatoren und natürlich das Gameplay. Sehen Sie sich alles unten an.

NHL 24 erscheint am 6. Oktober für PlayStation und Xbox.