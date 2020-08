NHL 21 stellt Alex Ovechkin aufs Cover

Electronic Arts hat gestern Abend NHL 21 vorgestellt, das neue Eishockeyspiel wird am 16. Oktober auf Playstation 4 und Xbox One landen. Auf dem Cover wird zum zweiten Mal Alex Ovechkin zu sehen sein, Gewinner des Stanley Cups. Das nächste NHL-Kapitel wird den Modus „Be A Pro" unterstützen, Gameplay-Updates bekommen, auf die Online-Komponente Hockey Ultimate Team (HUT) setzen und Ergänzungen für den Spielmodus „World of CHEL" bereithalten. Die Spieler werden außerdem die Möglichkeit erhalten, den Spielstil der Sportler zu variieren.

Auch NHL 21 setzt in diesem Jahr auf individuelle Bewegungsabläufe der berühmtesten Sportler. Die Spieler sollen dadurch mehr Möglichkeiten erhalten, Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und ihre Kontrahenten nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Nicht zuletzt der Torhüter profitiert von einer insgesamt verbesserten Positionierung, schreibt EA, auch die Spieldynamik werde aufgrund von taktischen Optionen ein sehr schnelles Spielniveau fördern.

Das diesjährige Kapitel erweitert den HUT-Spielmodus aus dem letzten Jahr, in denen sich Fans eigene Teams aus den besten NHL-Spielern zusammenstellen. Mit „HUT RUSH" stehe laut dem Publisher zudem eine optimierte Version bereit, mit der die Leute Ziele schneller erreichen und eher Belohnungen freischalten könnten. „World of CHEL" bringt saisonale Ranglisten in verschiedenen Kategorien in das Sportspiel - abhängig von eurer Performance erhaltet ihr am Ende des jeweiligen Zeitraums Ausrüstung und Anpassungsgegenstände.

Das neue „Be A Pro"-Erlebnis gibt den Spielern die Möglichkeit, auf und neben der Eisbahn wie ein NHL-Star zu leben. Wir haben Büroarbeit vor uns, nehmen am Draft-Day teil und sitzen in der ersten Reihe, wenn unser Team um den Stanley Cup kämpft, um die beste Mannschaft der Liga zu werden. Im Franchise-Modus müssen Fans in Zukunft an die Handelsfrist denken, wenn sie Echtzeit-Updates für ihre beliebtesten Sportler erhalten. Der Marktwert der Spieler wird sich tagesaktuell verändern, ihr solltet also auf dem Laufenden bleiben.

NHL 21 wird am 16. Oktober 2020 auf Xbox One und Playstation 4 erscheinen. EA-Play-Mitglieder dürfen ab dem 9. Oktober testen und Vorbesteller erhalten jede Menge virtuellen Bonuskram.