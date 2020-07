NHL 21 rutscht erst im Oktober über das Eis, wird kein Next-Gen-Spiel

Die Monate August und September sind in der Regel wichtige Einnahmequellen für EA Sports, da in diesem Zeitraum ihre jährlichen Sportspielaktualisierungen veröffentlicht werden. Normalerweise startet das in den USA sehr beliebte Madden NFL, dann folgt das neue FIFA und schließlich NHL. Doch da in diesem Jahr alles anders sein wird, musste EA in einem langen Beitrag erklären, dass es einige Terminverschiebungen geben wird. Mitunter wird NHL 21 nämlich erst im Oktober 2020 veröffentlicht:

"NHL 21 wird etwas später in diesem Jahr veröffentlicht und von unserem üblichen September-Fenster auf Oktober verschoben. Dieses Jahr war voller außergewöhnlicher Umstände und wir mussten große Anpassungen bei der Entwicklung des Spiels von zu Hause aus vornehmen. Dieser Übergang war sehr erfolgreich und wir freuen uns sagen zu können, dass das Spiel auf dem richtigen Weg ist und unsere ursprüngliche Vision vollständig erfüllt. Wir brauchen nur ein paar zusätzliche Wochen, um das Polieren, die Feinabstimmung und die Fehlerbehebung durchzuführen."

Damit die Fans angesichts dieser positiven Worte keine unrealistische Erwartungshaltung aufbauen, wollte der Publisher direkt klarstellen, dass Next-Gen-Features nicht enthalten sind. Der Fokus der Entwickler liege immer noch auf Playstation 4 und Xbox One, ihr könnt das neue Eishockey-Spiel aber trotzdem im verbesserter Form auf der Next-Gen-Hardware PS5 und Xbox Series X spielen:

"Für NHL 21 haben wir uns dazu entschieden, uns auf das Hinzufügen von Innovationen und neuen Funktionen zu konzentrieren, anstatt die ressourcenintensive Aufgabe [anzugehen], das Spiel auf neue Konsolentechnologie zu portieren. Ihr könnt NHL 21 durch Vorwärtskompatibilität auch auf den Konsolen der nächsten Generation spielen, aber wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Einführung von NHL 21 auf Xbox One und PS4. Deshalb freuen wir uns auf die Möglichkeiten, die die Systeme der nächsten Generation in Zukunft bieten werden."