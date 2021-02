NFS Hot Pursuit Remastered flitzt mit mehr Bildern über verschiedene Konsolen

You're watching Werben

Die Bildrate von Need for Speed: Hot Pursuit Remastered auf den aktuelleren Xbox- und Playstation-Konsolen konnte Stellar Entertainment mit einem neuen Update verbessern. Spieler auf PS5 und Xbox Series können das Rennspiel jetzt mit 4K-Auflösung bei 60 fps erleben, während Spieler auf PS4 Pro und Xbox One X bei der gleichen Auflösung ca. 50 Bilder angezeigt bekommen sollten.

Zudem wurde im neuen Update eine Funktion eingeführt, mit der Nutzer ihre einzigartigen Auto-Designs leichter und plattformübergreifend miteinander teilen können. Bei diesem sogenannten "Wrap-Editor" handelt sich um eine überarbeitete Mechanik aus Need for Speed Heat. Wenn euch der kreative Funke fehlt, könnt ihr eure Karren in Zukunft also einfach mit dem vorgefertigten Design eines fremden Rasers versehen.