NFL-Spieler wurde mit einer Geldstrafe von 11.593 Dollar belegt, weil er ein schwarzes Trikot mit der Aufschrift "Stoppt den Völkermord" getragen hat

Der American-Football-Spieler Azeez Al-Shaair von den Houston Texans erhielt eine Geldstrafe von 11.593 Dollar, weil er letzte Woche während eines NFL-Playoff-Spiels gegen die Pittsburgh Steelers eine pro-palästinensische Botschaft trug. Er klebte sich einen schwarzen Streifen hinter die Augen mit der Aufschrift "Stoppt den Völkermord".

Al-Shaair, geboren in Florida, verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in Saudi-Arabien. Nach dem Spiel sagte er gegenüber ESPN, dass "er verstanden habe, was er tat". "Man sagte mir, wenn ich das im Spiel trage, würde ich aus dem Spiel genommen. Am Ende des Tages ist es größer als ich, die Dinge, die gerade passieren. Wenn es Menschen unwohl fühlen lässt, stellen Sie sich vor, wie sich diese Menschen fühlen. Ich denke, das ist das Wichtigste."

Laut den NFL-Regeln ist es Spielern verboten, "persönliche Botschaften schriftlich oder abbildlich zu tragen, zu zeigen oder anderweitig zu übermitteln, es sei denn, diese Nachricht wurde im Voraus vom Ligabüro genehmigt", während sie im Stadion sichtbar sind.

Doch Azeez Al-Shaair hat seine Unterstützung für das palästinensische Volk bereits unterstützt, indem er in seinen Sendungen das Wort 'Frei' und eine palästinensische Flagge gezeigt hat. "Ich habe keine Zugehörigkeit, keine Verbindung zu diesen Leuten, außer der Tatsache, dass ich ein Mensch bin (...) Andere versuchen, eine Distanz herzustellen und die Menschen dort zu entmenschlichen. Und es ist, als wären sie Menschen. Als Muslim sehen wir alle gleich; Schwarz, Weiß, Spanier, was auch immer du bist; Du kannst orange sein, wir sind alle Menschen."

Die Texans gewannen dieses Spiel gegen die Steelers, verloren aber schließlich mit 28:16 gegen die Patriots. Die Conference Championships der NFL finden nächsten Sonntag, den 25. Januar, statt: Patriots gegen Broncos in der AFC und Rams gegen Seahawks in der NFC.