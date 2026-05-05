Neymars Vorfall mit Robinhos Sohn verwirrt die geringen Chancen, auf Ancelottis Liste für die Weltmeisterschaft zu kommen, verschleiert die geringen Chancen, auf Ancelottis Liste für die Weltmeisterschaft zu kommen.

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Ein Vorfall zwischen Neymar und Robinho Júnior, dem Sohn des brasilianischen und Santos-Spielers Robinho, hat Zweifel wieder geweckt, ob Neymar für die brasilianische Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nominiert wird. Laut dem brasilianischen Medium Globo Esporte kam es zu einem Streit zwischen Neymar, 34, und Robinho Júnior, 18, nachdem der Teenager einen Dribbling über Neymar gemacht hatte, wobei der erfahrene Spieler genervt wurde und den Teenager angeblich geschubst und sogar geohrfeigt habe, so einige Berichte.

Neymar entschuldigte sich später bei seinem Teamkollegen, der in diesem Jahr als festes Mitglied des Kaders zu Santos gestoßen ist. Seit dieser Vorfall am Montag, der Berichten zufolge privat und höflich gelöst wurde, wurde er von Neymars Anhängern und Kritikern als Waffe eingesetzt, da die Zeit abläuft, damit Neymar Trainer Carlo Ancelotti beeindrucken kann, sodass er für den WM-Kader nominiert wird.

Abgesehen von den Vorfällen befindet sich Neymars Team Santos nicht in einer sportlichen Position, und Neymar hat wenig getan, um Ancelotti davon zu überzeugen, dass er fit ist, da sein Team in der 20-köpfigen brasilianischen Liga auf Platz 16 steht, knapp über dem Abstieg, und am Tabellenende der CONMEBOL Copa Sudamericana steht, wo sie ausscheidet.