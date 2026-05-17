Neymar wird durch einen Fehler des Schiedsrichters ausgewechselt, während Santos eine weitere deutliche Niederlage hinnehmen muss

HQ

Neymars Santos hat am Sonntag eine schreckliche 0:3-Heimniederlage erlitten, die das Team auf Platz 16 bringt, direkt über der Abstiegszone, mit nur 4 Siegen nach den ersten 16 Spielen der brasilianischen Liga. Für Neymar Jr. ist das Wichtigste, genug Zeit zum Spielen zu haben, um so viele Verdienste wie möglich zu erzielen, um Carlo Ancelotti davon zu überzeugen, dass er für die Weltmeisterschaft 2026 fit ist. Und im heutigen Spiel wurde ihm 25 Minuten "beraubt", als er ausgewechselt wurde... aus Versehen.

Neymar wurde in der 65. Minute durch Robinho Jr. ersetzt, nachdem der vierte Schiedsrichter das Tafelbild mit seiner Zehn anhob. Neymar war von der Auswechslung überrascht, als das Team bereits 0:3 zurücklag, und protestierte... weil es ein menschlicher Fehler des vierten Schiedsrichters war, der die Nummer 10 anstelle des Spielers, der aussteigen sollte, Escobar, mit Nummer 31 schrieb.

Ein wahrhaft surrealistischer Moment folgte, als Neymar den Zettel vom Trainer nahm und ihn der Kamera zeigte, um zu beweisen, dass er versehentlich ausgewechselt worden war. Die Entscheidung, ihn auszuschließen, blieb jedoch aus dem Spiel, und Neymar verlor 25 Minuten, um in einem seiner letzten Spiele vor der FIFA-Pause ein Tor zu erzielen.

Wie viele Spiele hat Neymar vor der Weltmeisterschaft?

Neymar hat noch vier weitere Spiele, um Carlo Ancelotti zu überzeugen, ihn für die Weltmeisterschaft 2026 zu rufen. Zwei Ligaspiele (gegen Gremio am 24. Mai und Vitória am 31. Mai) und die letzten beiden Gruppenspiele der CONMEBOL Sudamericana gegen San Lorenzo und Deportivo Cuenca am 21. und 27. Mai: Santos hat keines der Gruppenspiele gewonnen und steht vor dem Ausscheiden aus dem Wettbewerb.

Trotz der schlechten sportlichen Ergebnisse wurde Neymar trotz Vorfällen wie seinem Streit mit Robinhos Sohn auf die WM-Vorliste für Brasilien aufgenommen.