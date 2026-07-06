Neymar Jr. deutet auf seinen Rücktritt von der brasilianischen Nationalmannschaft hin: "Ich habe es versucht, jetzt ist es vorbei."

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Neymar Jr. hat scheinbar seinen Rücktritt vom internationalen Fußball bestätigt, nachdem Brasilien von Norwegen bei der Weltmeisterschaft ausschied. Der Stürmer wäre 38 Jahre alt, wenn die nächste Weltmeisterschaft 2030 stattfindet, doch er schaffte es kaum zu dieser Weltmeisterschaft, da er seine letzten Saisons von Verletzungen und einem sportlichen Abstieg beeinträchtigt hatte, der ihn zurück zu seinem ursprünglichen Verein Santos führte und in der letzten Saison nur knapp dem Abstieg entging.

Im Gespräch mit GeTV nach dem Match sagte Neymar einfach: "Ich habe es versucht, ich habe es versucht. Ich habe hier angefangen und beende hier. Jetzt ist es vorbei."

Er bezieht sich auf das MetLife Stadium in New Jersey, wo er 2010 mit den Canarinha in einem Freundschaftsspiel gegen die Vereinigten Staaten debütierte. Seitdem hat Neymar 130 Einsätze für Brasilien absolviert und 80 Tore erzielt, aber seine einzigen großen Titel für sein Land waren der Confederations Cup 2013 und die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Als Brasilien 2019 die Copa América gewann, ihren letzten großen Pokal, war Neymar verletzungsbedingt nicht im Team.

Neymar hat an vier Weltmeisterschaften teilgenommen, aber Brasilien erzielte enttäuschende Ergebnisse. 2014 erreichten sie zwar das Halbfinale, doch Brasilien erlitt eine demütigende 1:7-Niederlage gegen Deutschland. Seitdem Viertelfinals 2018 und 2022 und jetzt das Achtelfinale.