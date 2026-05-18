Neymar geht zur Weltmeisterschaft 2026: Ancelotti enthüllt Liste mit Vinícius, Raphinha und weiteren

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Die Seifenoper ist vorbei: Neymar wird mit Brasilien bei der Weltmeisterschaft sein und damit vielleicht das größte Rätsel der WM-2026-Mannschaften lösen. Trainer Carlo Ancelotti hat gerade die 26-Mann-Liste für den Wettbewerb bekannt gegeben, und der 34-jährige Stürmer ist dabei, trotz berechtigter Zweifel an seiner Fitness: eine lange Geschichte schwerer Verletzungen und sehr schlechter sportlicher Ergebnisse bei seinem aktuellen Verein Santos.

Am Sonntag zeigte Neymar einen bizarren Protest, als er in der 65. Minute versehentlich des vierten Schiedsrichters ausgewechselt wurde, der fälschlicherweise die Zahlen auf seinem Brett notierte; Neymar ging sogar direkt zu den Fernsehkameras, um zu beweisen, dass es ein Fehler war, und protestierte, da er wusste, dass er jede Sekunde brauchte, um sich vor dem Trainer zu beweisen.

Am Ende steht Neymar in der Liste neben berühmten Stürmern wie Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha, Martinelli und Endrick, die seine Teilnahme wahrscheinlich dank seiner Leihe von Real Madrid zu Lyon verdient haben.

Brasiliens Kader für die Weltmeisterschaft 2026

Torhüter



Alisson (Liverpool)



Ederson (Fenerbahce)



Weverton (Grêmio)



Verteidiger



Marquinhos (PSG)



Gabriel Magalhães (Arsenal)



Bremer (Juventus)



Ibáñez (Al Ahli)



Léo Pereira (Flamengo)



Wesley (Roma)



Danilo (Flamengo)



Alex Sandro (Flamengo)



Douglas Santos (Zenit)



Mittelfeldspieler



Casemiro (Manchester United)



Bruno Guimarães (Newcastle)



Fabinho (Al Ittihad)



Danilo (Botafogo)



Lucas Paquetá (Flamengo)



Stürmer



Vinicius Jr. (Real Madrid)



Raphinha (Barcelona)



Matheus Cunha (Manchester United)



Luiz Henrique (Zenit)



Igor Thiago (Brentford)



Endrick (Lyon/Real Madrid)



Martinelli (Arsenal)



Rayan (Bournemouth)



Neymar (Santos)

