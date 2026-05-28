Neymar erleidet sich eine Wadenverletzung und wird in 2-3 Wochen aus dem Kader gestrichen werden, könnte aus dem WM-Kader gestrichen werden

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Neymars gesundheitliche Probleme haben sich verschlechtert: Der Stürmer wurde mit einer Muskelverletzung in der Wade diagnostiziert, und es dauert 2 bis 3 Wochen bis zur Genesung. Der Arzt der brasilianischen Nationalmannschaft, Rodrigo Lasmar, gab dies auf einer Pressekonferenz bekannt und sagte, der Spieler werde sich einer intensiven Behandlung unterziehen, um so schnell wie möglich fit zu werden.

Das brasilianische Team hat für den 12. Juni neue medizinische Tests angesetzt, was kurz vor der Deadline ist, um letzte Änderungen am Kader vorzunehmen: Jedes Team hat bis die letzten 24 Stunden vor dem Debütspiel Zeit, Änderungen im Kader vorzunehmen und Änderungen für ein anderes Team zu entfernen, das in der Vorliste enthalten war... wie João Pedro, der Berichten zufolge vor Neymar auf der Liste stand, aber in letzter Minute vor der Ankündigung letzte Woche geändert wurde.

Neymar wird daher alle Vor-WM-Trainings verpassen, die beiden Freundschaftsspiele gegen Panama und Ägypten und, falls er im Team bleibt, vielleicht die ersten beiden Spiele der Gruppenphase gegen Marokko und Haiti.