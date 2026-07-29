Neymar bestätigt seinen Rücktritt von der brasilianischen Nationalmannschaft: "Ich will nicht mehr"

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Neymar Jr. hat bestätigt, dass er nicht in die brasilianische Nationalmannschaft zurückkehren wird. Er sagte es bereits, nachdem Brasilien in der Runde der letzten 16 von Norwegen bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden war, und sagte: "Ich habe hier angefangen und beende hier", in Anspielung auf das MetLife Stadium in New Jersey, wo er 2010 in einem Freundschaftsspiel gegen die Vereinigten Staaten sein Debüt mit seiner Nationalmannschaft gab.

Falls es Zweifel gab: Neymar bekräftigte seinen Rücktritt von der Weltmeisterschaft, als er danach gefragt wurde, nachdem sein Verein Santos Universidad Central mit 4:2 besiegt hatte. "Meine Zeit bei der Nationalmannschaft ist vorbei", erklärte Neymar, als er nach Santos' 4:2-Sieg gegen Universidad Central nach seiner Zukunft befragt wurde. "Ich habe Geschichte geschrieben, ich war sehr glücklich, ich habe mein Blut, mein Leben gegeben, ich habe immer um das gelbe Trikot gekämpft, aber jetzt will ich es nicht mehr."

Als Neymar in der zehnten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Norwegen den Elfmeter verwandelte, wurde er erst der zweite brasilianische Spieler, der bei vier verschiedenen Weltmeisterschaften (2014, 2018, 2022 und 2026) nach Pelé traf. Brasilien hat es jedoch seit 2002 nicht mehr geschafft, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und beim letzten Copa América-Gewinn 2019 war Neymar verletzt nicht im Team.