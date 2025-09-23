Neymar beklagt Raphinhas Platz als Nummer 5 beim Ballon d'Or

HQ

Wenn wir an Spieler denken, die den Ballon d'Or hätten gewinnen sollen, es aber nie getan haben, dann ist ein Name, der immer wieder auftaucht, Neymar Jr. Der brasilianische Stürmer hatte das Zeug zum mehrfachen Pokalgewinner, litt aber unter dem "Fluch", zur gleichen Zeit wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu spielen, die in Neymars Blütezeit alle Auszeichnungen gewannen.

Gestern Abend wurde der Ballon d'Or an Ousmane Dembélé verliehen, mit dem er nie zusammentraf: Als Neymar 2017 Barcelona verließ, um zu Paris Saint-Germain zu wechseln, wechselte Dembélé nach Barcelona. Im Jahr 2023 verließ Dembélé den FC Barcelona in Richtung PSG, und zur gleichen Zeit verließ Neymar PSG in Richtung Al-Hilal.

In einem Instagram-Kommentar gratulierte Neymar Dembélé nicht, sondern sprach über Raphinha: "Raphinha at 5 is a big joke", sagte er (via SportsBible) und beklagte die Position, die sein Landsmann beendet hatte.

Für viele hätte Raphinha ein Kandidat für den Ballon d'Or sein sollen, aber er schaffte es nicht einmal in die Top 3 und landete hinter Lamine Yamal (Zweiter), Vitinha (Dritter) und Mohamed Salah (Vierter). Dembélé erzielte 35 Tore und lieferte 16 Vorlagen, während Raphinha wettbewerbsübergreifend 56 Torbeteiligungen erzielte.

Im vergangenen Jahr verteidigte Neymar auch seinen Teamkollegen aus der "Canarinha", Vinícius Jr., als er hinter Rodri Zweiter wurde.