Next-Gen-Versionen für Fifa 21 und Madden NFL 21 erhältlich

Die jährlichen Ableger von Fifa und Madden NFL 21 stehen nun auch als Next-Gen-Varianten zur Verfügung. In einer Pressemeldung verspricht Publisher EA "schnellere Ladezeiten, realistischere und flüssigere Spielerbewegungen, authentische Spiel- und Spieltagserlebnisse in den Stadien sowie Optimierungen bei Rendering und Ausleuchtung." In Bezug auf die neue Sony-Konsole heißt es: "Auf PlayStation 5 beinhalten beide Titel dank des neuen DualSense-Controllers zudem neues haptisches Feedback, das ein noch intensiveres Spielerlebnis ermöglicht."

Wichtig für Käufer*innen der Versionen für Playstation 4 oder Xbox One:

"Wer Madden NFL 21 und/oder FIFA 21 für Xbox One und/oder PlayStation 4 kauft oder bereits gekauft hat, kann die Spielversion für Xbox Series X|S und/oder PlayStation 5 bis zum Release von Madden NFL 22 und FIFA 22 kostenlos* erhalten. Die Spieler können ihre Fortschritte und Inhalte aus Ultimate Team, The Yard und beiden Franchise-Modi (Madden NFL 21) bzw. ihre Fortschritte und Inhalte aus Ultimate Team und VOLTA FOOTBALL (FIFA 21) mitnehmen."