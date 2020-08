Next-Gen-Version von Observer: System Redux könnt ihr schon jetzt auf PC ausprobieren

Der Fokus von Bloober Team liegt derzeit natürlich auf The Medium, dem großen Next-Gen-Projekt der polnischen Horrorspielfirma. Den Umgang mit der Technologie der...

Bloober Team arbeitet Grafikunterschiede in Observer: System Redux heraus

am 20. August 2020 um 11:17 NEWS. Von Islem Sharouda

Bloober Team haben in den letzten Jahren dank Horrorspiele, wie Blair Witch oder Layers of Fear 2, viel Lärm gemacht. Aktuell arbeiten sie an einem spannenden...