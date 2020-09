Next-Gen-Horror Observer: System Redux schockt Spieler im November auf PS5 und Xbox Series

Kurz vor dem Wochenende ließen sich Bloober Team noch einmal blicken, um uns an den Veröffentlichungstermin für Observer: System Redux zu erinnern. Das polnische Horrorspiel, das ein Next-Gen-Port eines Current-Gen-Games mit einigen grafischen Spielereien ist, wird pünktlich zum Start der neuen Konsolen-Hardware im November bereitstehen. Der Titel erscheint am 10. November und kostet etwa 30 Euro. Dieser Meldung lag ein neues Video bei, in dem wir die aufgehübschten Texturen, Animationen, Charaktermodelle und Lichteffekte schon jetzt bestaunen können.

