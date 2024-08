Next of Kin beginnt ganz harmlos mit einer Autofahrt in eine kleine Stadt. Wir schlüpfen in die Rolle von Thomas, einem einfachen Mann in den besten Jahren, der mit seiner Frau Martha ein Haus gekauft hat. Das erste, was mir auffällt, ist, dass die Grafik gemütlich und einladend ist. Es sieht aus wie Stardew Valley oder ein altes Nintendo-Spiel in zwei Dimensionen. Diese Illusion wird ziemlich schnell zerstört. Dies ist kein charmantes Abenteuer, sondern ein ziemlich hartgesottenes Indie-Spiel, das sich mit schweren Themen beschäftigt. Sie werden mit den Folgen einer psychischen Erkrankung konfrontiert und werden damit konfrontiert, was sie mit Menschen anrichten kann.

Es ist schwer, nicht beeindruckt zu sein, wie düster diese Geschichte im Laufe des Abenteuers wird. Wie bei allen spannenden Geschichten wird man in falscher Sicherheit eingelullt. Das ist auch der Grund, warum es schwierig ist, Details über die Geschichte selbst zu verraten, ohne Ihnen das Erlebnis zu verderben. Ich habe 81 Minuten gebraucht, um den Abspann zu sehen. Es ist so konzipiert, dass es Sie in ein oder zwei Sitzungen durch das Abenteuer bringt. Dies ist eine bewusste Entscheidung von Spelkväll Games. Sie wollen Ihre kostbare Zeit nicht unnötig verschwenden. Sobald die Geschichte beginnt, geht sie sehr schnell. Es beginnt damit, dass deine Frau verschwindet, du dein Gedächtnis verloren hast und herausfinden musst, was wirklich passiert ist. Wir haben solche Geschichten schon einmal gesehen, und eine Figur ohne Gedächtnis ist nicht originell. Um das Geheimnis zu lüften, kannst du mit den Menschen im Dorf sprechen, Artefakte finden und Gegenstände untersuchen, um deine Erinnerungen freizuschalten.

Um das Beste daraus zu machen, müssen Sie akzeptieren, dass dies schwierig zu diskutierende Themen sind. Psychische Erkrankungen können viele Formen annehmen und Folgen wie Selbstmord haben. Ich fand den Kontrast zwischen der Grafik, dem Spieldesign und der Erzählung großartig. Auf der einen Seite wirst du mit wunderschönen Umgebungen und amüsanten Charakteren konfrontiert und auf der anderen Seite wirst du Zeuge schrecklicher Dinge, die einem Menschen passieren können. Darin liegt eine Dunkelheit, die sich zunächst unter der Oberfläche verbirgt und durch die Musik noch verstärkt wird. Es gibt leider nur eine begrenzte Menge an Musik, die sich immer wieder wiederholt. Einige Stücke sind wirklich gut gemacht, aber sie wiederholen sich leider, wenn man sie trotz der kurzen Spielzeit zu oft hört. Es gibt keine aufgezeichneten Stimmen, aber alle Charaktere sprechen per Text.

Für den Preis von zwei Litern Fizzy Pop bekommt man eine sehr persönliche und intime Geschichte über zwei Menschen und ihre Herausforderungen im Leben. Psychische Erkrankungen sind etwas, mit dem viele Menschen im wirklichen Leben in Berührung kommen, und obwohl es nicht zu den ergreifendsten Dingen gehört, die ich erlebt habe, ist es wichtig, über diese Themen zu sprechen. Ich denke, es wird respektvoll damit umgegangen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Entwickler irgendwie einen persönlichen Bezugsrahmen dafür haben. Die Detailarbeit im Drehbuch durchdringt das Abenteuer. Die Protagonisten wachsen im Laufe des Abenteuers als Charaktere weiter. Es gibt immer etwas, worüber man nachdenken kann und ob das, was passiert, eine andere Erklärung hat. Deshalb sind die Dialoge das Beste am Titel. Hier liegt auch die Stärke des Produkts.

Insgesamt ist es eine kurze, aber passable Erfahrung, die einige ziemlich schwierige Gesprächsthemen anspricht. Es ist gut gespielt und Spelkväll Games hat eine ziemlich fesselnde Geschichte geschaffen. Wenn man bedenkt, dass es ihr erstes Projekt ist, bin ich gespannt, was sie in Zukunft mit etwas mehr Erfahrung und Geld machen werden. Leider ist die Musik repetitiv und das Gameplay fesselt mich nicht. Es wird eintönig, nicht in diesem Ausmaß mit der Welt interagieren zu können. Mir fehlt genug Abwechslung im Set-up. Ich denke, dass dies besser als audiovisueller Roman geeignet wäre als ein reguläres Spiel in seiner jetzigen Form. Nichtsdestotrotz hat Spelkväll Games Potenzial als Entwickler. Wenn sie aus den Stärken Kapital schlagen und die Schwächen ausbauen, wird der nächste Titel noch besser. Wenn du die Fehler akzeptieren kannst, wirst du nicht viel verlieren, wenn du die Geschichte von Thomas und Martha in Next of Kin erlebst.

