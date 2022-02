Next Level Games als Entwickler von Mario Strikers: Battle League Football bestätigt

Viele von uns haben sich bereits gedacht, dass Next Level Games (die Entwickler der beiden Sportspiele Mario Smash Football und Mario Strikers: Charged Football) an Mario Strikers: Battle League Football arbeiten werden, als das Spiel vor ein paar Wochen angekündigt wurde. Wann der Publisher das verantwortliche Entwicklerstudio offiziell enthüllt hat, können wir heute nicht mehr nachvollziehen, aber die Altersbewertung in Australien hat den Namen ebenfalls in einem offiziellen Dokument angegeben.

Das kanadische Nintendo-Studio hat bereits Punch-Out!!, Luigi's Mansion 2 und zuletzt Luigi's Mansion 3 entwickelt; und sie kennen sich wie gesagt auch bestens mit Marios Fußball-Eskapaden aus. Die Erkenntnis dürfte Fans sicherlich etwas entspannter auf den 10. Juni blicken lassen. An diesem Datum soll Mario Strikers: Battle League Football exklusiv auf der aktuellen Nintendo-Hardware erscheinen.