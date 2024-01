Next Battlefield verspricht die "realistischste und aufregendste Zerstörung" aller Zeiten

Battlefield: Bad Company aus dem Jahr 2008 wird den Fans der Reihe immer in Erinnerung bleiben. Einer der Gründe dafür ist, dass das Spiel die mittlerweile ikonischen, hochgradig zerstörbaren Umgebungen der Serie eingeführt hat. Seitdem ist es zu einem Markenzeichen von Battlefield geworden, mit dem Begriff Levolution und ähnlichem, also sollte dieses neue Detail über den nächsten Eintrag keine Überraschung sein.

Ripple Effect, das Studio, das einfach als DICE LA bekannt war, bevor Respawn-Gründer und Titanfall-Schöpfer Vince Zampella im Jahr 2020 sein neuer Leiter wurde, hat eine Stellenausschreibung für einen VFX-Director veröffentlicht, der am nächsten Battlefield-Spiel arbeitet, und Electronic Arts scheut sich wie üblich nicht, einige ziemlich große Worte zu verwenden, wenn es darum geht, was man davon erwarten kann. Die Person, die diesen Job bekommt, wird DICE und Ripple Effect dabei helfen, " die realistischsten und aufregendsten Zerstörungseffekte in der Branche" zu erzeugen.

Nochmals, ein Battlefield-Spiel mit einigen sehr zerstörbaren Umgebungen, und EA spricht davon vor der Veröffentlichung, ist nichts Neues, aber es ist immer noch schön zu hören, dass sich die Entwickler einige sehr hohe Ziele gesetzt haben. Vor allem, wenn Teardown und ihre ehemaligen Kollegen, die es ins Finale geschafft haben, die Messlatte höher gelegt haben, wenn es um Zerstörung geht.

Auf welche anderen Dinge sollte sich das nächste Battlefield konzentrieren und es ändern, um besser zu werden als Battlefield 2042?