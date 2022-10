Nexon-Trailer zum neuen Looter-Shooter The First Descendant veröffentlicht

HQ

Nexon hat heute einen Cinematic-Trailer für sein kommendes Projekt The First Descendant veröffentlicht und die Spieler eingeladen, an der Steam-Beta teilzunehmen.

In einer dystopischen Zukunft, in der die menschliche Gesellschaft vor über einem Jahrhundert durch die Hände jenseitiger Eindringlinge, die als Vulgus und Collosi bekannt sind, zusammengebrochen ist, entdecken die Menschen hier die Kräfte der Vorfahren wieder und finden einen neuen Weg, sich zu wehren. Karel, der neue Anführer der Vulgus, der der große Bösewicht des Spiels zu sein scheint, wird sich gegen die Spieler stellen und mit diesem Pushback drohen.

Die Steam-Beta von The First Descendant, ein kostenloses, kooperatives Looter-Shooter-Spiel, das reiche Überlieferungen und riesige Bosskämpfe verspricht, läuft vom 20. bis 26. Oktober 2022. Um sich anzumelden, gehen Sie einfach auf die Steam-Seite des Spiels und für weitere Informationen schauen Sie sich den offiziellen Trailer unten an.