Nexons Zombie-Extraktions-Shooter Nakwon: Last Paradise wird 2027 erscheinen

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Nakwon: Last Paradise soll nun 2027 starten. Zuvor hatte der Zombie-Extraktions-Shooter kein offizielles Veröffentlichungsdatum, sondern nur angekündigt, dass er bald erscheinen würde. Die Fans hatten gehofft, dass "bald" irgendwann dieses Jahr bedeuten würde, aber es kommt stattdessen 2027.

Dies wird in den neuesten Finanzzahlen des Verlags Nexon bestätigt, wo wir den Fokus auf KI sehen, die Feier der bisherigen Erfolge und Hinweise darauf, wo es bei den letzten Veröffentlichungen schiefgelaufen ist. Nakwon: Last Paradise tritt in den Veröffentlichungskalender 2027 ein, nachdem Nexon mitteilt, dass die Entwickler Kollegen bei Embark – dem Studio hinter ARC Raiders – getroffen haben, um einen besseren Extraction-Shooter zu entwickeln, wenn das Spiel erscheint.

Natürlich ist es möglich, dass Nexon, da es derzeit den Erfolg von ARC Raiders genießt, dem Spiel einfach Zeit zum Durchatmen geben möchte, bevor ein weiterer Extraction-Shooter auf den Markt kommt. Nakwon: Last Paradise bietet anscheinend eine ganz andere Welt und ein anderes Erlebnis. Das Spiel wird eine postapokalyptische Version Südkoreas zeigen, bei der die Spieler gegen Untote sowie andere Überlebende kämpfen, um Beute zu sammeln und einen weiteren Tag in den Stadtruinen zu überleben, in denen sie sich befinden.