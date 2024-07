Nexon verschenkt eine Reihe von The First Descendant Boostern als Entschädigung für die Probleme am Starttag

HQ

Es ist kaum eine Überraschung, dass ein reines Online-Spiel, ein MMO, am Starttag Server- und Verbindungsprobleme hat. Das passiert so ziemlich jedem Titel, der in diese Rechnung passt, sogar etablierten Spielen, die einfach neue DLCs oder Erweiterungsinhalte wie Destiny 2 und World of Warcraft vorstellen. Genau aus diesem Grund hätten wir erwarten sollen, dass The First Descendant mit ein paar Problemen konfrontiert sein würde, als es gestern seine Türen für Fans öffnete, was offensichtlich immer noch viele verärgerte.

Denn das Spiel hatte, gelinde gesagt, einen turbulenten Launch-Tag, und Entwickler Nexon weiß das und hat bereits eine Reihe von Entschädigungen angekündigt, die es den Fans anbieten wird, um hoffentlich ihre Frustration zu lindern.

Wenn ihr euch bis zum 14. Juli einfach bei The First Descendant einloggt, könnt ihr den Briefkasten im Spiel besuchen, um eine Reihe von Boostern zu erhalten, darunter:



Goldgewinn-Boost +30 % (Dauer 3 Tage)



Kyperscherben-Boost +30 % (Dauer 3 Tage)



Nachkommen-EXP-Boost +30 % (Dauer 3 Tage)



Waffenmeisterschaft EXP-Boost +30 % (Dauer 3 Tage)



2x Mattrote Farben



Die Booster werden aktiviert, sobald du sie erhältst.