Nexon sieht großes Potenzial in The Finals

HQ

Auch wenn es den Anschein hat, dass The Finals die Schlagzeilen nicht mehr so sehr dominiert wie bei der Veröffentlichung, wird das Spiel immer noch von vielen Spielern genossen, und es ist leicht zu verstehen, warum der erste Ausflug von Embark Studios als Erfolg angesehen wurde.

Der Publisher des Spiels, Nexon, verriet kürzlich in einem Finanzbericht, dass er vom Erfolg von The Finals angenehm überrascht war. "Der erfolgreiche Start des neuen Online-Spiels The Finals im Dezember hat schnell ein globales Publikum von mehr als 10 Millionen Spielern erobert und unsere Erwartungen übertroffen, mit höher als erwarteten Quartalsbuchungen - ein ermutigendes Ergebnis für die globale Expansionsinitiative von Nexon." Nexon schreibt.

Selbst mit einem Q4 2023, das hinter den Erwartungen zurückblieb, stach The Finals als Erfolg hervor. Das Unternehmen glaubt sogar, dass das Spiel als vierte große Säule der Franchise hervorsticht. Für diejenigen, die immer noch The Finals genießen, ist dies eine gute Nachricht, da es bedeutet, dass Nexon wahrscheinlich sicherstellen wird, dass es die Aufmerksamkeit und das Geld bekommt, die es braucht.