Nexon scheint eine umfassende Überprüfung seiner Projekte durchzuführen und hat "Project EL", ein Fantasy-Spiel ähnlich GTA, eingestellt

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Heute früh berichteten wir über die Umstrukturierung von NeoPle, dem Studio hinter The First Berserker: Khazan, und darüber, wie der Großteil seines Teams einer anderen Gruppe innerhalb von Nexon namens Team R zugeteilt wurde. Es stellt sich heraus, dass dies nicht die einzige Änderung war, die die Muttergesellschaft an ihrer Entwicklungsabteilung vorgenommen hat.

Laut dem koreanischen Medienportal MTN läuft nach der kürzlichen Ernennung des neuen CEOs Patrick Söderlund (Gründer von Embark Studios und dem aktuellen Hit ARC Raiders) eine umfassende Überprüfung des Projektportfolios des Unternehmens, und es wurde beschlossen, Project EL zu streichen, das zwei Jahre lang in der Big Games Division von Nexon Korea aktiv entwickelt wurde.

Projekt EL war ein großes Unterfangen. Die begrenzten verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass es sich um ein groß angelegtes Open-World-Sandbox-Abenteuer handelte, ähnlich einem 'Fantasy-GTA', das Teil der EF (Prasia Electric) Entwicklungsgruppe innerhalb der Live Publishing Division war, aber 2024 zur Big Games Division verlegt wurde, um mit der groß angelegten Entwicklung zu beginnen, geleitet von Sim Ki-hoon, der zuvor mobile MMORPGs wie "AxE" und "TalesWeaver" geleitet hatte: Zweiter Lauf".

Offenbar betonte Söderlund die Notwendigkeit einer umfassenden Überprüfung der Entwicklungsprojekte von Nexon und kündigte Pläne an, das von Embark Studios verwendete Produktionsmanagementsystem einzuführen. Obwohl bisher keine Entlassungen gemeldet wurden, berichtet das Medium von "Spannungen" innerhalb der Teams und Befürchtungen, dass ihre Projekte möglicherweise eingestellt werden. Wir werden diese Geschichte aktualisieren, falls es in den kommenden Stunden neue Entwicklungen gibt.