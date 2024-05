Nexon sagt, dass The Finals unterdurchschnittlich abschneidet

HQ

Der schwedische Free-to-Play-Shooter The Finals hatte letztes Jahr einen fantastischen Start, mit Millionen von eifrigen Spielern, die sich in Embark Studios ' wilde Mischung aus Battlefield: Bad Company und Mirror's Edge stürzten. Aber am Ende war die Spielerzahl ein wenig enttäuschend, und Publisher Nexon hat seine Aktionäre nun über seinen Quartalsbericht informiert, dass das Spiel einfach unterdurchschnittlich abschneidet.

"Der Start von Saison 2 im März führte zu einem kurzlebigen Anstieg der Spielerzahlen, führte aber zu einer geringeren Bindung und Einnahmen als erwartet. Das Embark-Team arbeitet mit unserem in Korea ansässigen Live-Operations-Team zusammen, um die wichtigsten Probleme zu verstehen und anzugehen."

Hier bei Gamereactor hat uns The Finals sehr gut gefallen und ich hoffe natürlich, dass es schnell besser wird.