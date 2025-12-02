Nexon legt die Roadmap für 2026 für The First Descendant fest

HQ

Da wir uns dem Ende des Jahres 2025 immer nähern, beginnen Entwickler und Studios zu erklären und zu zeigen, was sie für das nächste Kalenderjahr bereithalten. Für Nexon, den Hersteller von The First Descendant, beinhaltet dies die Enthüllung eines vollständigen Fahrplans für das kommende Jahr, der sich hauptsächlich auf die ersten Monate 2026 konzentriert, sich aber auf den Sommer und darüber hinaus erstreckt.

Zunächst können wir im Januar einige Änderungen und Ergänzungen in Form von Breach Tracking Field, einem Update für Enzo und Waffenverbesserungen erwarten, die dann von einem größeren Update im Februar gefolgt werden, das mit der dritten Folge von Season 3 zusammenfällt.

Dies fügt ein neues Descendant namens Dia hinzu, zusätzlich zu Arche Tuning, eine Legion Lab Verlängerung, die Beta-Edition von Onslaught Mode, ein Research Time Boosting Event, eine neue Waffe, einen neuen Unterwasser-Dungeon, ein neues Descendant Missionsdashboard, ein Operationsdirektivensystem und mehr.

Dies wird das größere Update in Season 3 im Jahr 2026 sein, denn das vierte Episode im Mai startet Onslaught Mode richtig, fügt ein neues Void Vessel hinzu, erneuert Difficult VIB und Farming Loop, optimiert das Spiel weiter und fügt eine neue Waffe hinzu.

Darüber hinaus ist Season 4 für den Sommer geplant, wobei ein frischer Mega-Dungeon in Form des finalen Kampfes gegen Karel hinzugefügt wird, außerdem ein neues Dungeon-System, die Transcendent Waffen-Release, die eine neue Descendant, Ultimate Hailey und die Hauptgeschichte überarbeitet wird.

Die vollständige Roadmap finden Sie unten für weitere Informationen darüber, was The First Descendant den Fans 2026 bieten wird.