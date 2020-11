Mit Disgaea 6: Defiance of Destiny erfindet Nippon Ichi Software die taktisch JRPG-Serie nächstes Jahr im Sommer in frischem 3D-Gewand neu. Publisher NIS America hat sich das Ergebnis genau angeschaut und eine kurze allgemeine Einführung in die Disgaea-Reihe produziert, damit neue Spieler auf den Titel aufmerksam werden. Was ist Disgaea eigentlich und warum sagen alle immer wieder "dood"? Neulinge der Serie finden im Trailer Antworten auf diese dringenden Fragen.

