New York Subliners absolvieren Lower-Bracket-Run und gewinnen Call of Duty League Major IV

Letzte Nacht haben wir eine sehr beeindruckende Leistung in der Welt des Call of Duty League eSports gesehen. Nachdem sie in den letzten Tagen ihr erstes Spiel im Major IV -Turnier verloren hatten, trotzten die New York Subliners allen Widrigkeiten und überlebten die gesamte Ausscheidungsrunde, um sich einen Platz im großen Finale gegen die dominanten Atlanta Faze zu sichern.

Dieses Spiel endete für die Faze enttäuschend, da sich die Siegesserie der Subliners trotz guter Form als zu viel Schwung erwies, um sie zu überwinden, und schließlich gewann das New Yorker Team das Turnier und wurde zum SiegerMajor IV gekrönt.

Dieses Ergebnis bedeutet auch, dass die vier Majors dieser Saison alle von verschiedenen Teams gewonnen wurden, wobei das erste von den Toronto Ultra, das zweite von den Faze, das dritte von OpTic Texas und das vierte von den Subliners gewonnen wurden.