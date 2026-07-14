New York pausierte als Erster den Bau neuer großer Rechenzentren

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Reuters berichtet, dass New York der erste Bundesstaat in den USA geworden ist, der den Bau neuer großer Rechenzentren stoppt. Gouverneurin Kathy Hochul hat ein einjähriges Moratorium für neue Anlagen verhängt, die 50 Megawatt oder mehr verbrauchen sollen, da die Bedenken hinsichtlich Stromrechnungen, natürlichen Ressourcen und lokalen Gemeinschaften weltweit weiter wachsen.



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Auf diesen Bedenken aufbauend gibt es eine wachsende Gegenreaktion gegen die KI-Infrastruktur, und dieser Schritt spiegelt genau das wider. Rechenzentren versuchen, schnell zu expandieren, um die ständig steigende KI-Nachfrage zu decken, doch ihr Strom- und Wasserbedarf wird in den USA und darüber hinaus zu einem politischen Thema, da viele Bundesstaaten nun Beschränkungen oder neue Regeln in Betracht ziehen. NY möchte neue Umweltstandards einführen, bevor weitere Projekte zugelassen werden, und während des Moratoriums werden staatliche Beamte die Auswirkungen des Baus und Betriebs von Rechenzentren untersuchen. Hochul plant außerdem, schließlich die Umsatzsteuerbefreiungen für große Hyperscale-Zentren aufzuheben (abzuschaffen).