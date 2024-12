New York Mets unterzeichnen größten MLB-Vertrag aller Zeiten: 765 Millionen US-Dollar für 15 Jahre

HQ

Juan Soto, ein 26-jähriger dominikanischer Baseballspieler, der in der Saison 2024 für die New York Yankees spielte, hat Berichten zufolge einen Rekordvertrag mit den New York Mets, dem Hauptrivalen der Yankees in New York City, unterzeichnet.

Ein solcher Schritt ist aufgrund der Rivalität der beiden Teams bereits von großer Bedeutung, aber was die Baseballwelt wirklich erschüttert hat, ist die Summe, die die Mets dem dominikanischen Spieler zahlen werden: 765 Millionen Dollar für 15 Jahre - das sind 726 Millionen Euro -, ein Rekord für die MLB und den Baseball im Allgemeinen.

Soto hatte seinen Vertrag bei den Yankees bereits beendet und spielte zuvor für die San Diego Padres und Washington Nationals, mit denen er 2019 World Series Champion wurde. Der viermalige All-Star erreichte auch 2024 das Finale der World Series, verlor aber gegen die Los Angeles Dodgers.

Die Dodgers hielten bereits den Rekord für den teuersten MLB-Vertrag, nachdem sie letztes Jahr mit Shohei Ohtani 765 Millionen Dollar für zehn Jahre unterschrieben hatten.

765 Millionen Dollar bedeuten 51 Millionen Dollar pro Jahr, aber der Vertrag hat eine Ausstiegsklausel nach fünf Saisons. Die Mets könnten Sotos Ausstiegsklausel jedoch nach diesen fünf Jahren aufheben, wenn sie den Durchschnittswert von 51 Millionen US-Dollar auf 55 Millionen US-Dollar erhöhen, was bedeutet, dass der endgültige Deal insgesamt noch größer sein könnte - 805 Millionen US-Dollar für fünfzehn Jahre.

Der Deal wurde von mehreren Medien, darunter MLB, bestätigt, aber das Einzige, was bleibt, ist, dass die New York Mets ihn nach medizinischen Untersuchungen offiziell machen.