New York Knicks und Jalen Brunson beenden das 53-jährige Warten auf die NBA-Meisterschaft mit einem weiteren Comeback

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Ende des Weges für die San Antonio Spurs und Victor Wembanyama, die auf eine NBA-Meisterschaft warten müssen, und auch das Ende einer 53-jährigen Wartezeit für die New York Knicks-Fans, die ihren ersten NBA-Ring seit 1973 gewonnen haben, indem sie die San Antonio Spurs mit 94:90 besiegten und die Serie insgesamt mit 4:1 gewonnen haben.

Es war ein weiteres Comeback, nicht so überraschend wie in Spiel 4, das sich nach einem Rückstand von 29 Punkten verbesserte, aber auch von zweistellig, 16 Punkten Rückstand. Erneut bewiesen die Knicks eine stärkere Mentalität, als die Spurs im vierten Viertel ihre Führung verloren (Spurs 18, Knicks 29), wobei Jalen Brunson 45 Punkte erzielte – ein Rekord für New York in einem Finalspiel. "Wann immer uns jemand ausgeschlossen hat, haben wir einen Weg gefunden, zurückzukommen und etwas dagegen zu tun", sagte Brunson, der natürlich mit Bill Russell als MVP des Finals ausgezeichnet wurde.

Laut NBA.com gibt es einige Daten, die zeigen, wie knapp diese Finals waren: Es gab nie ein Finale, in dem jedes Spiel in den letzten fünf Minuten innerhalb von fünf Punkten lag, und die erste Serie in den letzten zehn Jahren, in der Spiele 1-5 in den letzten zwei Minuten alle nur drei Punkte entfernt waren. Doch New York war in diesen "entscheidenden" Momenten immer besser und hat den Titel gewonnen, der auch eine Rache für die Meisterschaft von 1999 ist, als die Knicks zuletzt das Finale erreichten.