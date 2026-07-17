New York, Chicago und andere US-Städte, die durch kanadische Waldbrände von Rauch bedeckt sind

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Der Rauch der Waldbrände in den südzentralen Teilen Kanadas und Minnesotas breitet sich über den Kontinent aus, und mehrere große US-Städte haben Warnungen vor schlechter Luftqualität herausgegeben, darunter Chicago, Detroit, Minneapolis und New York City.

Die Bilder von New York City, das mit dichtem Rauch bedeckt ist, sind schockierend, aber das Schlimmste wird durch den Air Quality Index (AQI) bestätigt, der deutlich über den akzeptablen Werten liegt: Am Donnerstagabend überschritten sie 201, was "sehr ungesund" bedeutet, während die üblichen zwischen 0 und 50 liegen. Ein Umweltverschmutzungsexperte sagte der New York Post, dass das Atmen der Luft in New York mit diesen AQI-Werten dem Rauchen von zehn Zigaretten an einem Tag entspricht.

Die Konzentrationen von Staub, Schmutz, Rauch und anderen Giftstoffen in der Luft bedeuten, dass die Behörden die Bürger gewarnt haben, zu Hause zu bleiben und nur bei Bedarf zu gehen, Masken zu tragen, um Gesundheitsprobleme zu vermeiden. Draußen Sport zu machen ist die schlechteste Idee... und das geschieht drei Tage vor dem WM-Finale in New Jersey, direkt neben New York, einem Open-Air-Stadion.

Die gute Nachricht ist, dass sich die Luftqualität mit Wind und Regen sehr schnell ändern kann (für Samstag vorhergesagt), daher wird erwartet, dass die Luft bis zum Sonntag um 15:00 Uhr Ortszeit in New York, 21:00 Uhr MES, 20:00 Uhr BST und 20:00 Uhr BST, wieder aufgeräumt sein wird.