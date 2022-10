New World-Spieler haben fast 43 Millionen Fische gefangen

HQ

New World feiert sein erstes Jubiläum, und da dies der Fall ist, hat Amazon Game Studios eine Infografik zum Titel geteilt und eine ganze Liste von Statistiken darüber geteilt, was die Spieler im Laufe des Jahres gemacht haben.

Während Sie die vollständige Infografik unten sehen können, gehören zu den interessantesten Statistiken, dass die Spieler insgesamt 569,1 Millionen Stunden im Spiel verbracht, fast 43 Millionen Fische gefangen und 6,3 Milliarden Bäume gefällt haben. Außerdem war Syndicate die beliebteste Fraktion (mit rund 42% der Spieler, die sich dieser Fraktion anschlossen), und der Boss, der die beste Kill-Zählung in einer einzigen Expedition hatte, war Alluvium Marl, The Caretaker, der 171 Spieler in einer Mission ermordete - in der Tat die Statistik.

Hast du New World im ersten Jahr gespielt?