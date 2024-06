New World wird mit einer kompletten Spielüberarbeitung namens New World: Aeternum auf Konsolen erweitert

Die Gala von Geoff Kegihley beim Summer Game Fest war wieder einmal das Gesprächsthema der globalen Gaming-Community. Wir hatten aufregende Neuigkeiten zu Titeln, die bereits veröffentlicht wurden, sowie Präsentationen neuer Spiele, die in den nächsten Monaten erscheinen werden.

Amazon Game Studios wollte sich die große Party nicht entgehen lassen, um ihr kommendes Spiel New World: Aeternum stilvoll anzukündigen. Das ist richtig, die Entwickler des bisher PC-exklusiven MMORPGs haben im Geheimen daran gearbeitet, ihre gigantische Welt auf PlayStation 5 und Xbox Series zu bringen und es zu einem ganz neuen Erlebnis zu machen, egal ob du es schon einmal auf dem PC gespielt hast oder ein Neuling an seinen Ufern bist. Konsolenspieler können die Freuden und Gefahren von Aeternum zum ersten Mal entdecken und ein verbessertes Erlebnis genießen, das alle Inhalte von New World auf dem PC umfasst, einschließlich des vollständigen Basisspiels und aller vorherigen Updates, einschließlich der Erweiterung Rise of the Angry Earth, sowie einer Fülle neuer Inhalte.

"New World: Aeternum ist der Höhepunkt jahrelanger Entwicklung in Kombination mit dem Input der engagierten Community von Spielern, die sich bereits ihren Weg durch die ursprüngliche New World auf dem PC gebahnt haben", sagt Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games. "Auf das Feedback der Spieler zu hören, ist für die Art und Weise, wie wir Spiele entwickeln, von grundlegender Bedeutung, und wir wissen, dass New World: Aeternum das Versprechen eines frischen und fesselnden New World-Erlebnisses einlöst, das die Spieler gemeinsam auf allen Plattformen genießen können."

New World: Aeternum wurde speziell für Konsolen entwickelt, mit den gleichen Funktionen wie für PC-Spieler und Cross-Play-Funktionalität. Es wird auf beiden Plattformen (zum Spielen ist ein PlayStation Plus- oder Game Pass Core-Abonnement erforderlich) am 15. Oktober für 59,99 € für die Standard Edition und 79,99 € für die Deluxe Edition erhältlich sein, die ein Bärenreittier und einen Rüstungsskin enthält.