New World wird im Januar 2027 endgültig offline genommen

HQ

Als Amazon Game Studios ankündigte, dass die Entwicklung von New World: Aeternum abgeschlossen wird und keine weitere Unterstützung für das Projekt geplant ist, fragten sich viele, wie lange es wohl dauern würde, bis das MMORPG endgültig eingestellt wird. Damals wurde kein Datum angegeben, aber das hat sich inzwischen geändert.

Die gute Nachricht ist, dass du noch über ein Jahr Zeit hast, um das MMORPG zu genießen, da es erst Ende Januar eingestellt wird. Die schlechte Nachricht ist, dass wir wissen, dass New World: Aeternum Februar 2027 nicht zu sehen sein wird, da der Schließungstermin auf den 31. Januar 2027 festgelegt ist.

Da das Spiel auf die Unterstützung aktiver Server angewiesen ist, bedeutet das, dass New World: Aeternum bei der Schließung im nächsten Jahr für keinerlei Spieler zugänglich sein wird. Mit der Endgültigkeit im Hinterkopf ist die Ingame-Währung ab dem 20. Juli 2026 nicht mehr erhältlich, und seien Sie vorsichtig beim Kauf vorher, da keine Rückerstattungen gewährt werden!

Im Zuge dieser Entwicklung wurde das Spiel ebenfalls von der Liste entfernt und ist nicht mehr zum Kauf verfügbar, aber wenn du das Spiel bereits besitzt, kannst du es trotzdem herunterladen und für die nächsten 12 Monate spielen. Und obwohl es keine neuen Inhalte geben wird, werden Bonuswochen und Weltbosse weiterhin verfügbar sein, bis die Server endgültig schließen, außerdem läuft die Nighthaven -Saison nun bis zum letzten Tag.

Amazon Game Studios schließt ab mit: "Wir möchten den Spielern für Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft danken. Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit euch verbracht haben, um die Welt von Aeternum zu gestalten. Gemeinsam haben wir etwas Besonderes aufgebaut. Auch wenn es uns traurig macht, uns zu verabschieden, fühlen wir uns geehrt, so viel mit der Gemeinschaft teilen zu können.

"Es war uns eine Freude, an New World: Aeternum zu arbeiten und dieses unvergessliche Abenteuer mit euch allen weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Jahr und auf dieses fantastische Abenteuer einen Abschied, der einem legendären Helden würdig ist. Von ganzem Herzen: Danke, dass ihr diese Welt mit uns teilt."