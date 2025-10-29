New World wird geschlossen, was die ersten Auswirkungen der Entlassungen bei Amazon bedeutet

HQ

Als klar wurde, dass Amazon Zehntausende von Mitarbeitern aus der ganzen Welt entlassen würde, auch in der Videospielabteilung, stellten sich viele die Frage, wie und welche Spiele davon betroffen sein würden. Wir scheinen jetzt bis zu einem gewissen Grad eine Antwort zu haben.

Einen Tag nach der großen Entlassungsnachricht hat Amazon Game Studios eine Erklärung veröffentlicht, die bestätigt, dass New World und sein Pseudo-Reboot/Konsolenstart New World: Aeternum abgeschaltet werden, ohne dass dem Spiel in Zukunft weitere neue Inhalte hinzugefügt werden. Der Titel wird das ganze Jahr 2026 über zugänglich und spielbar bleiben, aber neue Ergänzungen werden gestoppt, was bedeutet, dass das, was ihr heute im Spiel seht, das ist, was ihr dauerhaft bekommt.

Wie in der Erklärung erklärt: "Nach vier Jahren mit stetigen Inhaltsupdates und einer großen neuen Konsolenveröffentlichung sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr tragbar ist, das Spiel weiterhin mit neuen Inhaltsupdates zu unterstützen.

"Die kürzlich veröffentlichte Saison 10 und das Nighthaven-Update werden als letzte Inhaltsveröffentlichung für New World auf PC und Konsolen dienen. Erst nach reiflicher Überlegung sind wir zu dieser Entscheidung gekommen."

In Anbetracht dieser Entscheidung wird die Erweiterung Rise of the Angry Earth für alle PC-Spieler kostenlos gemacht und New World: Aeternum bleibt auch für PlayStation Plus -Mitglieder herunterladbar.

Das genaue Datum, an dem das Spiel offline genommen wird, wurde nicht genannt, aber in den FAQ heißt es, dass die Spieler immer dann, wenn dieser Zeitpunkt kommt, eine sechsmonatige Vorwarnfrist erhalten. Ebenso können Sie den Titel und die Spielwährung weiterhin kaufen, aber es ist wahrscheinlich das Beste, dies nicht zu tun, da das Spiel bald abgeschaltet wird. Zu guter Letzt wird noch hinzugefügt, dass es zwar Weltbosse, Bonuswochen und einige saisonale Events geben wird, wir aber keine weiteren Feiertagsevents erwarten sollten.

Amazon Game Studios verabschiedet sich mit: "Spieler von Aeternum: Eure Hingabe und euer Enthusiasmus haben dieses Abenteuer in der Neuen Welt zu einer unvergesslichen Reise gemacht. Wir sind zutiefst dankbar für jeden Moment, den du damit verbracht hast, diese außergewöhnliche Welt an unserer Seite aufzubauen. Es war eine Ehre, Aeternum mit euch zu teilen, danke, dass ihr dazu beigetragen habt, dieses Spiel zu etwas ganz Besonderem zu machen."